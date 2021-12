Bedankjes voor medewerkers UMCG van minister Hoekstra na officiële genezing zoontje

nieuws

Wopke Hoekstra - Foto: Rijksoverheid

Na een laatste controle kreeg het jongste zoontje van demissionair minister Wobke Hoekstra maandag te horen dat hij officieel genezen is van leverkanker. De bewindsman uitte daarop zijn dank aan alle verpleegkundigen en dokters die zijn zoontje hielpen en ook het UMCG ontbrak daarbij niet.

De jongste zoon van Hoekstra werd in de zomer van 2016 (een week na zijn eerste verjaardag) gediagnosticeerd met leverkanker. “Na chemotherapie en een operatie waren we dolgelukkig dat hij daarna ‘in remissie’ was”, schrijft Hoekstra maandagmiddag op Instagram. “De tumor was tot de laatste cel aan toe opgeruimd”

Maar kankerpatiënten zijn dan nog niet ‘officieel’ genezen, omdat de kanker terug kan komen. Die verklaring volgt pas vijf jaar nadat er geen kwaadaardige cellen meer zijn gevonden. Het zoontje van Hoekstra had daartoe vandaag zijn laatste controle. “Met aan het eind van de ochtend goed, heel goed, uitstekend nieuws”, vervolgt Hoekstra. “We zijn waanzinnig dankbaar voor alle goede zorgen van de verpleegkundigen en dokters in het Prinses Maxima Centrum (Utrecht) en het UMCG Groningen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Wopke Hoekstra (@wopke_hoekstra)