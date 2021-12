Basisschool: ‘Voor sommige kinderen is een extra week thuis gewoon niet fijn’

Basisscholen krijgen alsnog een week eerder kerstvakantie om het coronavirus tegen te gaan. Dit maakt het demissionaire kabinet hoogstwaarschijnlijk dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

De kerstvakantie zou aanvankelijk op 24 december beginnen, maar dat gebeurt nu aankomende maandag al. Basisschool De Fontein in Ten Boer vindt dit erg kortdag. ‘Het is vervelend dat nu nog beslist moet worden hoe het volgende week gaat gebeuren. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld vieringen. En betekent een extra week ‘kerstvakantie’ dan ook een week vakantie of moeten wij online onderwijs verschaffen? Het is veel organiseren voor één week en ik zou gewoon het liefste de scholen openhouden.’ vertelt bassischooldirectrice Ellen Meijer.

Met het eerder sluiten van de basisscholen hoopt het kabinet de omikronvariant en de hoge besmettingscijfers tegen te gaan. Al helemaal met de kerstdagen in het vooruitzicht. Wethouder Carine Bloemhoff twijfelt of dit gaat werken: ‘Wat ik merk is dat de argumentatie nu is dat we opa en oma moeten beschermen tijdens het kerstdiner maar dan ben je wel ver weg van de realiteit. Je ziet nu dat grootouders aanbieden om volgende week op te gaan passen als de scholen toch dicht gaan.’

De wethouder en de Fontein maken zich ook zorgen over eventuele leerachterstand die kinderen kunnen oplopen door het missen van onderwijs. ‘We mogen kinderen echt niet langer te veel thuis laten leren. We hebben in de vorige lockdown gezien dat kinderen echt achterstand hebben opgelopen.’ vertelt Bloemhoff. ‘Je gaat echt weken missen in je onderwijsprogramma en voor niet alle kinderen is het fijn om een week extra thuis te zijn. Soms maak ik me daar wel zorgen over.’ vult Meijer aan.

De persconferentie wordt vanavond om 19.00 gehouden.