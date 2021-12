Barber Melvin Messak is dit jaar de Barmhartige Samaritaan

Melvin Messak, eigenaar van Average Joe’s Barbershop aan het Akerhof, is dit jaar de winnaar van de ‘Barmhartige Samaritaan’. De vrijwilligersprijs van de ChristenUnie gaat naar Messak, omdat hij elke eerste maandag van de maand zijn barbershop gratis open doet voor daklozen en andere Groningers die in armoede leven.

Messak nam de prijs woensdag in ontvangst, uit handen van CU-fractievoorzitter Gerben Brandsema. De ChristenUnie wil met de prijs aandacht vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Daarnaast is de prijs bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die zich belangeloos inzetten voor de inwoners van de gemeente Groningen

“Melvin laat zien dat je op de plek waar je bent, met de middelen die je hebt en met de inzet van je talent al een groot verschil kan maken in het leven van een ander”, aldus Brandsema. “Hij zet zich in voor mensen die een normaal kappersbezoek niet kunnen betalen en biedt daarnaast een luisterend oor. Dat is bewonderenswaardig.”

Een verraste Messak zegt over zijn belangeloze werk dat hij het belangrijk vindt om iets terug te doen voor de maatschappij: “Één man kan de wereld niet veranderen, maar je kunt wel doen wat in je macht ligt om een anderen te helpen”.