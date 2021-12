AZNN bezorgd over toename omikrom-variant

nieuws

Het aantal nieuwe coronabesmettingen met de deltavariant is de afgelopen week weer met zo’n 10 procent gedaald. Toch blijft de druk op de IC-capaciteit vooralsnog hoog. Het AZNN maakt zich ook zorgen om omikron.

Volgens het Acute Zorgnetwetk Noord-Nederland is het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen ook iets gedaald. Dat zorgt ervoor dat de druk op de klinische bedden is afgenomen. In de noordelijke ziekenhuizen liggen net als vorige week 54 Covid-patiënten op de IC. Op de verpleegafdelingen liggen nu 112 Covid-patiënten, dat zijn er dertig minder dan vorige week.

In het noorden is het aantal besmettingen met de omikronvariant nog klein, maar zal naar verwachting snel toenemen. De nieuwe variant verspreidt zich snel en dat kan leiden tot een hoge piek in ziekenhuis- en IC-opnames. De hoogte daarvan kan beperkt worden door zoveel mogelijk gevaccineerden snel een boosterprik te geven. Het AZNN blijft er op hameren dat iedereen de coronamaatregelen in acht neemt, met name rond de aankomende feestdagen.