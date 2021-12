‘Avondlockdown tot na de jaarwisseling’

nieuws

Foto Andor Heij. Poeleplein tijdens lockdown.

De avondlockdown vanwege de coronapandemie blijft tot na de jaarwisseling gelden. Dat meldt de NOS na een overleg van experts en een deel van het demissionaire kabinet.

Dat houdt in dat onder meer de horeca, niet essentiële winkels, culturele instellingen en sportverenigingen vanaf 17.00 uur dicht blijven. Ook het advies om niet meer dan vier mensen per dag thuis te ontvangen blijft staan. Er is nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie voor de scholen.

Het aantal positieve coronatests is aan het dalen, maar blijft hoog. Ook de druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de omikronvariant. Dinsdagavond is er een persconferentie waar de besluiten definitief bekend gemaakt worden.