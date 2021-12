Avondlockdown verlengd en basisscholen week eerder dicht; alle volwassenen voor half januari uitgenodigd voor booster

nieuws

Het demissionaire kabinet ziet zich genoodzaakt om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot 14 januari. Dat maakten premier Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend. De basisscholen gaan een week eerder dicht voor de kerstvakantie.

“Dit is in Kersttijd geen blijde boodschap”, zo stelt Rutte. “Maar ik hoop dat veel mensen begrijpen dat deze verlenging nu onvermijdelijk is. Zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere behandelingen worden uitgesteld, moeten we het virus verder terugdringen.”

Vier mensen thuis aan Kerstdiner

De verlenging betekent onder andere dat vier gasten thuis de norm blijft tijdens het Kerstdiner en tijdens de jaarwisseling. “We moeten echt voorzichtig zijn, ook als de behoefte om elkaar op te zoeken erg groot is”, vervolgt Rutte. “Begrijpelijk, maar we moeten ook de mensen die ons lief zijn, beschermen.”

Horeca blijft dicht

Daarnaast blijven de huidige maatregelen voor de horeca, niet-essentiële winkels van kracht en openbare gelegenheden als bioscopen en theaters van kracht. Dat betekent dat zij, ook tijdens de kerstperiode, om 17.00 uur moet sluiten. Mondkapjes blijven verplicht (behalve als men zit) en ook de coronapas blijft gelden in dezelfde sectoren als in de voorgaande weken.

Het steunpakket voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen wordt verlengd tot het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.

Scholen uiterlijk 21 december dicht

Daarnaast maakte Rutte bekend dat het basisonderwijs, scholen voor het speciaal basisonderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht gaan. De deuren moeten daar op uiterlijk dinsdag 21 december op slot, zodat er opvang geregeld kan worden voor mensen met een cruciaal beroep.

De BSO is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven.

Ouders worden opgeroepen hun kinderen zoveel mogelijk binnen te houden. “Dus even niet naar de ballenbak en even niet naar opa en oma”, vervolgt Rutte.

Kabinet gaat boostercampagne versnellen

Elke 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boostervaccin aangeboden. Deze maatregel werd bevestigd door demissionair minister Hugo de Jonge. Dan moet elke volwassen Nederlander de kans hebben gekregen op een boostervaccin, zolang ze drie maanden geleden voor het laatst zijn gevaccineerd of corona hebben gehad.

De boostercampagne gaat vanaf nu heel snel, aldus De Jonge. Eind volgende week moeten de 45-plussers uitgenodigd zijn. Vanaf volgende week donderdag krijgen ook mensen, die door een recente griepprik geen boostervaccin konden krijgen, opnieuw een uitnodiging.

Mogelijk eerder nieuw ‘weegmoment’

Rutte kondigde daarnaast aan dat het kabinet mogelijk volgende week al meer maatregelen zal aankondigen. Het advies van het OMT over de gevolgen van de oprukkende omikron-variant van het virus is daar de aanleiding voor.