Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

De brandweer heeft vrijdag onderzoek gedaan naar een autowrak dat bij de ACM-brug in het Reitdiep ligt.

De auto werd donderdag al aangetroffen toen er bodemonderzoek in het water werd gedaan. Hoe lang de auto al in het Reitdiep ligt is onbekend. Er zat niemand in.

Het voertuig wordt waarschijnlijk volgende week uit het Reitdiep getakeld.