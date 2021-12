Appartementencomplex aan Bloemsingel ontruimd na koolmonoxide-alarm (update)

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De brandweer zag zich woensdagmiddag genoodzaakt een appartementencomplex aan de Bloemsingel te ontruimen. In het gebouw gingen meerdere koolmonoxidemelders af.

De brandweer bracht alle bewoners in veiligheid. Zij zijn in de omgeving opgevangen. Na de ontruiming gingen brandweerlieden in het complex op zoek naar de oorzaak van de melding. De brandweer stelde vast dat er inderdaad sprake was van verhoogde concentraties koolmonoxide.

Daarop zijn de woningen geventileerd en gecontroleerd. De verhoogde concentraties koolmonoxide zakten daardoor voldoende.

Inmiddels zijn alle bewoners weer thuis. Ambulancepersoneel controleerde twee bewoners op symptomen van koolmonoxidevergiftiging, zij zijn echter gezond en ook teruggekeerd naar hun woning.