Aparte staatssecretaris mijnbouw voor aardbevingsproblematiek

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

In het nieuwe kabinet komt een aparte staatssecretaris voor mijnbouw, die onder meer de gaswinning en de daarbij gepaard gaande aardbevingsproblematiek in Groningen onder de hoede krijgt.

De staatssecretaris opereert vanuit het Ministerie van Economische zaken. Voorheen waren de ministers van EZ direct verantwoordelijk voor de problemen rond de aardbevingen.

Wie de staatssecretaris gaat worden is nog niet bekend. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn nog met elkaar in gesprek over de verdeling van de ministers en staatssecretarisposten.

Het nieuwe kabinet moet van de Tweede Kamer bovendien op korte termijn met een plan komen om de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied te versnellen. Een motie hierover van het Groninger SP Kamerlid Sandra Beckerman werd aangenomen.