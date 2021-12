Andreas Voss volgt Alex Friedrich op bij UMCG

nieuws

Arts-microbioloog Andreas Voss wordt vanaf medio mei volgend jaar hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie van het UMCG. Dat heeft het ziekenhuis donderdag bevestigd.

Voss wordt opvolger van Alex Friedrich, die in november bestuursvoorzitter werd van het universiteitsziekenhuis in het Duitse Münster. Zowel Voss als Friedrich zijn geboren in Duitsland.

Andreas Voss is momenteel hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit en hoofd infectiepreventie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, beide in Nijmegen. Ook is hij lid van het OMT en voorzitter van het landelijk expertiseteam infectiepreventie Covid-19.