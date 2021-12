Alsnog vergunning voor kraam met gratis kleding voor minima

nieuws

foto: the justified sinner / Flickr.com

Een kraam met gratis kleding voor de minima kan aanstaande woensdag toch tussen het provinciehuis en de Martinikerk staan.

De kraam is een initiatief van Appie Wijma. Wijma is eigenaar van camping Polemonium uit Opende waar mensen met een minimaal inkomen vakantie kunnen vieren. De camping heeft meet faciliteiten voor minima, zoals een weggeefwinkel.

In aanloop naar de kerst wilde Wijma in Groningen kleding weg geven, maar hij was te laat met de aanvraag van een vergunning. Dankzij bemiddeling van OOG Radio DJ Henri Haan en Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie kwam de vergunning er alsnog.