Alleen in Hanze Plaza wordt doorgeprikt tijdens Kerst en op nieuwjaarsdag

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

De GGD Groningen gaat ook tijdens de komende feestdagen door met de boosterprikcampagne tegen het coronavirus. De priklocaties waar normaal alleen de eerste twee vaccinaties worden gezet, blijven wel op slot. Dat betekent dat alleen de priklocatie in Hanze Plaza aan de Protonstraat de deuren open houdt.

De locatie aan de Osloweg en de andere priklocaties van de GGD in de provincie houden hun deuren op 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag wel dicht.

Of de locatie aan de Protonstraat haar deuren korter open houdt tijdens de drie ‘feestdagen’, is niet bekend. Van andere GGD’en buiten Groningen is bekend dat zij dit wel doen, maar dat ze de gewijzigde openingstijden niet vermelden om inloop te voorkomen. Normaal gesproken is de locatie open tussen 9.00 en 21.00 uur.