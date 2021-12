Ajax gaf 100.000 euro terug aan FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com: Mateo Cassierra

Hans Nijland, de vorige directeur van FC Groningen, meldde zaterdag dat de club 100.000 euro terugkreeg voor de ‘miskoop’ Mateo Cassierra.

Hans Nijland zei dat in een programma van ESPN. De Colombiaan Mateo Cassierra was in het seizoen 2018-2019 door FC Groningen gehuurd van Ajax. Cassierra deed het niet goed in het noorden en scoorde in 10 duels als spits slechts een keer.

Nijland besprak dat met directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax. Overmars besloot toen dat Ajax 100.000 euro zou terugbetalen van de huurprijs van 200.000 euro.

Met de inmiddels 24-jarige Cassierra gaat het tegenwoordig een stuk beter. Met FK Sochi staat hij vijfde in de Russische competitie en de Colombiaan scoorde 8 keer in de 11 wedstrijden die hij dit seizoen in de basis stond.