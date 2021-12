Afrit Ring Zuid naar Corpus den Hoorn en Martini Ziekenhuis wordt zeer scherp

nieuws

Aanstaande donderdag 16 december wordt de nieuwe afrit 36a van de zuidelijke ringweg in gebruik genomen. De afrit is voor verkeer vanaf het Julianaplein richting Corpus den Hoorn en Martini Ziekenhuis.

De nieuwe afrit heeft vanwege de scherpe bocht al de bijnaam ‘het hoefijzer’ gekregen. Hij vervangt de bestaande afrit, die donderdag dicht gaat. De nieuwe afrit heeft een andere vorm en ligt op een andere plek. Op de tekening heeft hij een blauwe kleur. De oude afrit begon ter hoogte van het Gasuniegebouw.

In de uiteindelijke situatie verandert de aansluiting van de westelijke ringweg op de zuidelijke ringweg. Het verkeer richting Hoogkerk/Drachten gaat dan niet meer langs de dubbele rotonde, maar voegt veel eerder in op de ringweg, al ter hoogte van het gebouw van de Gasunie. Daarom moest de oude afrit worden verlegd.

De nieuwe afrit 36a is opgeschoven tot voorbij de dubbele rotonde. Ook hier is weinig ruimte, mede vanwege de voetbalvelden van Velocitas 1897. De afrit was alleen in te passen met een zeer scherpe bocht. Die kan alleen veilig genomen worden als het verkeer sterk afremt. Vlak voor de bocht komen er daarom haaientanden op de weg.