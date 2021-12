Afrit ‘hoefijzer’ geopend bij Corpus den Hoorn: ‘Mooie mijlpaal in verbetering bereikbaarheid’

nieuws

Afbeelding via Aanpak Ring-Zuid

De nieuwe afrit 36a van de zuidelijke ringweg, voor verkeer vanaf het Julianaplein richting Corpus den Hoorn, is donderdagochtend geopend voor verkeer. Dat zorgde niet alleen voor blijdschap bij de organisaties rond de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Ook het Martini Ziekenhuis ziet de opening als een goede zet.

Edwin Horinga (hoofduitvoerder Combinatie Herepoort), Jos Nijhof (directeur Facilitair Bedrijf Martini Ziekenhuis) en Joost van de Beek (projectdirecteur Aanpak Ring Zuid) verrichten donderdagochtend de officiële opening van de nieuwe afrit, die door de opvallende vorm ook wel ‘het hoefijzer’ wordt genoemd. Tegelijk met de opening vond ook de afsluiting van de oude afrit plaats.

Het verkeer richting Corpus den Hoorn en Martini Ziekenhuis rijdt in de toekomst over de ringweg eerst de dubbele rotondes bij het Stadspark voorbij. Daarna, bij de voetbalvelden van Velocitas 1897, begint de afrit. De scherpe bocht is nodig omdat er bij de voetbalvelden weinig ruimte is tussen de ringweg en de oprit richting Drachten.

Aanpak Ring-Zuid legde de officiële opening vast in een video, die hieronder te zien is.