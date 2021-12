Afrit ‘het hoefijzer’ donderdag open voor verkeer

nieuws

foto Rijkswaterstaat

De nieuwe afrit 36a, voor verkeer vanaf het Julianaplein richting Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis, gaat donderdag open voor verkeer. De bestaande afrit gaat dan dicht.

Door de opvallende vorm wordt de afrit ook wel ‘het hoefijzer’ genoemd. De nieuwe afrit van de zuidelijke ringweg dankt de bijnaam aan de scherpe bocht die erin ligt. Het verkeer richting Corpus den Hoorn en Martini Ziekenhuis rijdt in de toekomst over de ringweg eerst de dubbele rotondes bij het Stadspark voorbij.

Daarna, bij de voetbalvelden van Velocitas 1897, begint de afrit. De scherpe bocht is nodig omdat er bij de voetbalvelden weinig ruimte is tussen de ringweg en de oprit richting Drachten. Om de nieuwe afrit aan te sluiten op de ringweg, is de ringweg in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 december dicht vanaf afrit 36 tot oprit 36a. Het verkeer wordt dan omgeleid met gele borden.