Afgelopen week vijftien procent minder besmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus lag in Groningen de afgelopen week vijftien procent lager dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In totaal vond de GGD Groningen 2.794 besmettingen met het coronavirus binnen de provinciegrenzen. In de week van 30 november tot 6 december waren dat er nog 3.320. Het aantal nieuwe sterfgevallen halveerde, van acht naar vier.

Het aantal ziekenhuisopnames van Groningers nam wel toe. In de afgelopen twee weken werden 88 Groningers met corona opgenomen in een ziekenhuis. In de laatste twee weken van november waren dat er 80.

Landelijk lichte daling in ziekenhuizen, maar angst voor Omikron

In de afgelopen week zijn er landelijk 1.878 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is tien procent minder dan in de week ervoor. De IC ’s zagen ook een kleine afname in vergelijking met de voorgaande week.

Afgelopen week werden 116.477 positieve testuitslagen gemeld. Ten opzichte van een week eerder daalde het aantal meldingen van positieve coronatesten met 21 procent. Het aantal uitgevoerde testen daalde met ruim een kwart.

Omdat de grotere besmettelijkheid van de omikronvariant van het corona in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden, kan het aantal ziekenhuisopnames volgens het RIVM weer toenemen.