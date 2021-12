Afgelopen week ruim zeven procent minder besmettingen in Groningen

nieuws

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen daalde in de afgelopen week met iets meer dan 7,5 procent, ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de coronapandemie in Nederland van het RIVM.

In totaal raakten in de afgelopen week 2.580 Groningers besmet met het coronavirus. Een week geleden waren dat er nog 2.794. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners van de provincie bleef gelijk aan de week van 8 op 14 december, met elf opgenomen patiënten. Het aantal sterfgevallen daalde van vier naar twee in de afgelopen week.

Landelijk was ook een daling te zien in het aantal besmettingen. Het RIVM registreerde 94.864 positieve testuitslagen, 19 procent minder dan de week ervoor. In de afgelopen week zijn er 1.335 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 33 minder dan een week gelden. Het meest recente reproductiegetal was 0,88 . Dit betekent dat 100 mensen die corona hadden op 6 december samen 88 nieuwe personen besmetten.

Wel waarschuwt het RIVM dat eerdere vaccinaties of genezing van corona minder goed beschermen tegen een infectie met omikronvariant van het coronavirus. Jaap van Dissel lichtte dit vanochtend toe tijdens zijn technische briefing aan de Tweede Kamer. Na een boostervaccinatie neemt de bescherming tegen een infectie met de omikronvariant wel duidelijk toe.