Actie GCC laat ondernemers voordelig producten bezorgen

Foto: Wourter van der Sar, Cycloon

Ondernemers in de detailhandel kunnen tijdens de lockdown voordelig pakketten bezorgen, dankzij een initiatief van de Groningen City Club.

Veel niet-essentiële winkels maken inmiddels gebruik van online verkoopkanalen. De Groningen City Club heeft, in samenspraak met de gemeente Groningen, samenwerking gezocht met fietskoeriers Cycloon en G-Fast. Die kunnen per direct pakketten snel, duurzaam en voordeliger bij de klant thuis bezorgen.

De GCC hoopt hiermee consumenten in de stad te verleiden om hun aankopen ook daadwerkelijk lokaal te doen, in plaats van uit te wijken naar grote landelijke organisaties. Ondernemers die willen meedoen kunnen zich aanmelden bij Cycloon of G-Fast. De actie is tijdelijk, want gekoppeld aan de lockdown.