Achttien jaar oud autowrak uit Reitdiep getakeld

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Het autowrak, wat afgelopen donderdag op de boden van het Reitdiep werd gevonden, is dinsdagmiddag uit het water bij de ACM-brug getakeld.

Hoe lang de auto in het Reitdiep heeft gelegen, is niet precies bekend. Wel werd duidelijk dat het kenteken van de auto in 2003 al ongeldig werd verklaard. Daardoor is het goed mogelijk dat de auto achttien jaar op de bodem heeft gestaan.

“Aan de fysieke staat van het voertuig lijkt het alsof deze al een aantal jaren in het water heeft gelegen”, zo stelt de politie van het wijkteam Groningen-Zuid. “Toen het voertuig op het droge lag, kwamen er verschillende ‘waterbewoners’ uit het voertuig een kijkje nemen. Het voertuig wordt op een nader tijdstip verder onderzocht.”

Vrijdag deed de brandweer ook al onderzoek naar het wrak, waarna snel duidelijk werd dat er geen stoffelijke overschotten in de auto zaten.