Aantal WW-uitkeringen in gemeente Groningen gedaald naar 2.300

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen blijft verder dalen. De afgelopen maand was er een afname van 6,5 procent. Vergeleken met een jaar geleden bedraagt de afname zelfs 40 procent.

De gemeente Groningen telt nu 2.300 mensen met een uitkering. Een maand geleden waren het er 160 méér. Doordat ook het aantal vacatures sterk groeit, neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Toch is het volgens het de uitkeringsinstantie UWV niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden, zoals administratief medewerkers, grafisch vormgevers en medewerkers van de bibliotheek. Dat komt vooral door de toegenomen digitalisering.

De WW daalde in de afgelopen maand in de meeste sectoren, maar vooral bij uitzendbedrijven en in metaalindustrie/installatie, onderwijs en commerciële dienstverlening. Alleen in de landbouw, groenvoorziening en bouw was sprake van een kleine toename van de WW. Sinds zes maanden ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Andere beroepen zijn erg populair onder scholieren, studenten en werkzoekenden, zoals dierenverzorgers, reisleiders en gidsen, waardoor er veel sollicitanten per vacature zijn. Ook zijn er beroepen die nog steeds last hebben van de coronamaatregelen, zoals touringcarbuschauffeurs en stewards en stewardessen in de luchtvaart. Met de aanscherping van de coronamaatregelen nemen ook de baankansen weer tijdelijk af in de horeca-, cultuur- en evenementensector. Het UWV raadt deze mensen aan om breder te zoeken dan alleen naar het eigen beroep.