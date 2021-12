Aantal positieve coronatests in Groningen blijft vrijwel gelijk

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen werden het afgelopen etmaal 135 mensen positief getest op corona. Er waren twee ziekenhuisopnames. De dag er voor waren er 146 besmetting, een daling van elf.

In de overige gemeentes in de provincie waren er 325 besmettingen en dat is vier meer dan gisteren. In totaal waren er in de provincie 460 positieve tests tegen 467 de dag er voor. Er overleed niemand aan het coronavirus en buiten de gemeente Groningen waren er verder geen ziekenhuisopnames.

Landelijk waren er 19.838 nieuwe besmettingen tegen 18.144 de dag er voor. in de afgelopen week werden gemiddeld 20.608 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is vier procent minder dan de week daarvoor.