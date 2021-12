Aantal coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen blijft redelijk stabiel

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen is in de noordelijke ziekenhuizen blijft redelijk stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

In Groningen zijn dat 87 patiënten, waarvan 22 op een IC-bed. In Friesland liggen 100 patiënten, waarvan 20 op de IC en in Drenthe 46 patiënten, waarvan 14 op een IC-bed.

Dat zijn er drie minder dan de dag er voor, maar het AZNN zegt dat de cijfers erg snel kunnen veranderen.

Er liggen 20 patiënten van buiten de regio in een noordelijk ziekenhuis, waarvan 12 op de IC. Donderdag lagen er 24 mensen van buiten de regio in het noorden in een ziekenhuis.