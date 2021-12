Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen opnieuw toegenomen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen neemt, na een korte daling aan het begin van de week, opnieuw toe. Dat blijkt uit de cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

De Groningse ziekenhuizen behandelden vrijdagochtend 74 COVID-patiënten, zes meer dan donderdag waren opgenomen. Op de IC’s steeg het aantal opnames van 18 naar 21 patiënten.

In Noord-Nederland als geheel was juist een daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten, van 218 naar 210. Op de IC’s steeg het aantal opnames licht, van 48 naar 50 personen. Het aantal opnames van mensen die niet uit Groningen, Friesland of Drenthe komen, steeg van 29 naar 32 patiënten.