Aantal coronabesmettingen in Groningen bleef vrijwel gelijk in afgelopen week

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Groningen lijkt in de afgelopen week een piek te hebben bereikt, met een stijging van minder dan één procent qua nieuwe infecties. Wel nam het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten en het aantal sterfgevallen in de provincie sterk toe.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 3.320 besmettingen uit de provincie. Dat is een zeer beperkte stijging, ten opzichte van het aantal van de week ervoor (3.288 infecties).

Wel steeg het aantal ziekenhuisopnames aanzienlijk: Van 56 ziekenhuisopnames tussen 10 en 23 november, naar 89 nieuwe opnames in de afgelopen week. Ook het aantal sterfgevallen in Groningen steeg flink, van vijf naar acht overlijdens door COVID-19.

Landelijk was de afgelopen week een daling van vijf procent te zien in het aantal positieve testuitslagen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in heel Nederland daalde met zeven procent.

Landelijke daling mogelijk veroorzaakt door zelftest-regel

Het RIVM houdt bij deze cijfers wel een slag om de arm als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen. Sinds vrijdag 3 december neemt het aantal mensen dat een afspraak maakt om zich te laten testen bij de GGD, af. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat mensen met milde klachten die niet tot een risicogroep behoren en niet werkzaam zijn in de zorg een zelftest kunnen gebruiken.

Het meest recente reproductiegetal was 0,95, wat betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 95 nieuwe personen besmetten. De verspreiding van het virus neemt iets af.