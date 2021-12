Aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen minder snel gestegen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is de afgelopen 24 uur gestegen met 100.

Het is een daling ten opzichte van gisteren, want toen was er een stijging van 228. Landelijk is het aantal besmettingen wel meer toegenomen. Nu waren het er 23.153 nieuwe positieve tests vergeleken met de 22.692 gisteren.

Landelijk zijn er 225 ziekenhuisopnames bijgekomen, 33 extra IC-bedden bezet en zijn er 26 mensen overleden. Totaal liggen er in Nederland nu 2692 COVID-patiënten in de ziekenhuizen waarvan 598 op de IC.