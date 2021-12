Aantal besmettingen met coronavirus in Groningen weer toegenomen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds vrijdagochtend 223 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM zaterdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 350 nieuwe infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen steeg met 94 stuks, ten opzichte van het aantal tussen donderdag- en vrijdagochtend. In de provincie werden 351 besmettingen méér gevonden dan in de voorgaande 24 uur. In de provincie waren vijf sterfgevallen, alle in de gemeente Het Hogeland. In de gemeente Groningen was er één ziekenhuisopname.

Landelijk vonden de GGD’s 22.723 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er 419 minder dan vrijdag. Zaterdagochtend lagen er 2.670 mensen met corona in het ziekenhuis, 58 minder dan vrijdag. Op de IC’s in het land zijn nu 597 patiënten opgenomen vanwege COVID-19, zes minder dan vrijdag. Het RIVM registreerde 56 overlijdens door COVID-19, ook zes minder dan vrijdag.