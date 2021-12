234 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 598 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn tussen dinsdag- en woensdagochtend 234 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen waren het er 364.

Ook werd één inwoner van de provincie opgenomen in een ziekenhuis. In de gemeente Groningen werden 115 besmettingen meer vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden 231 besmettingen meer aangetroffen. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Oldambt (59).

Landelijk meldt het RIVM 15.804 nieuwe besmettingen, 6.591 meer dan dinsdag. 211 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 29 op een IC. Bij het RIVM werden landelijk 51 overlijdens gemeld door corona. Dat waren er dinsdag 75.

Door een technische storing zijn meldingen en teststraten-data de afgelopen dagen niet volledig doorgekomen bij het het RIVM. Dat betekent dat de hoge besmettingscijfers van woensdag mogelijke (gedeeltelijk) veroorzaakt worden door besmettingen die op voorgaande dagen niet zijn meegenomen, maar nu wel in de cijfers zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 234 1 0 Midden Groningen 55 0 0 Stadskanaal 45 0 0 Het Hogeland 30 0 0 Veendam 31 0 0 Westerkwartier 51 0 0 Pekela 21 0 0 Eemsdelta 28 0 0 Oldambt 59 0 0 Overig 4 0 0 Westerwolde 40 0 0 Totaal 598 1 0