212 coronapatienten in noordelijke ziekenhuizen

Foto via UMCG

In de ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland liggen maandag in totaal 212 patiënten met coronaklachten. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dat zijn er twee meer dan vrijdag.

In Groningen zijn 76 patiënten, waarvan 19 op een IC-bed. In Friesland zijn er 88 patiënten, waarvan 19 op een IC-bed. In Drenthe liggen 48 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 11 op een IC-bed.

Het ROAZ zegt dat de getallen zeer dynamisch zijn en soms per uur kunnen verschillen.