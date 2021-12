186 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, drie sterfgevallen in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn tussen maandag- en dinsdagochtend 186 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen werden 255 nieuwe besmettingen vastgesteld. Ook werden drie inwoners van de provincie opgenomen in een ziekenhuis en kwamen evenveel Groningers te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de gemeente Groningen werd 41 besmettingen minder vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden 38 besmettingen minder aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Het Hogeland (46).

Drie inwoners van de provincie werden opgenomen in een ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Deze personen zijn afkomstig uit de gemeentes Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta. Ook kwamen er drie mensen aan COVID-19 te overlijden. Deze overledenen kwamen uit de gemeentes Groningen, Stadskanaal en Midden-Groningen.

Landelijk meldt het RIVM 18.017 nieuwe besmettingen, 3.036 minder dan maandag. 262 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 51 op een IC. Bij het RIVM werden landelijk 68 overlijdens gemeld door corona. Dat waren er maandag 34.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 186 1 1 Midden Groningen 40 1 1 Stadskanaal 26 0 1 Het Hogeland 46 0 0 Veendam 13 0 0 Westerkwartier 41 0 0 Pekela 7 0 0 Eemsdelta 32 1 0 Oldambt 27 0 0 Overig 7 0 0 Westerwolde 16 0 0 Totaal 441 3 3