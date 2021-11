Zweedse vastgoedgigant opent kantoor voor Noord-Nederland aan Skagerrak in Stad

nieuws

Begin volgend jaar opent Heimstaden een nieuw kantoor aan het Skagerrak in Groningen. Vanuit deze vestiging zal de Scandinavische woningverhuurder de huurders van ongeveer 1.100 woningen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan bedienen.

De woningen in Noord-Nederland (waarvan er ongeveer de helft in de stad Groningen), worden momenteel nog beheerd door een externe partij. Maar omdat Heimstaden wil uitbreiden in het noorden, wil het bedrijf het volledige verhuurproces in eigen huis halen. “Daarnaast willen we het leven van onze bewoners comfortabeler maken, door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden”, zegt Marcel Albers, regiomanager bij Heimstaden Nederland. “Dat alleen als we goed weten wat er speelt op lokaal niveau.”

Heimstaden is al begonnen met het werven van personeel om het nieuwe kantoor te bemannen. Het Zweedse bedrijf wil op 1 januari 2022 volledig operationeel zijn in Groningen.