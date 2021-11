Zondag verloopt koud met zo nu en dan een bui, komende week 10 graden

nieuws

Foto: Chris Bakker

Na een aantal koude dagen loopt de temperatuur de komende dagen op waarbij het op woensdag 10 graden kan worden. Wel blijven er iedere dag buien mogelijk.

De eerste adventsdag verloopt grotendeels grijs waarbij er zo nu en dan een bui kan vallen. De grootste kans op neerslag in de middag, in de ochtend kan de zon zich even kort laten zien. Bij een zwakke noordwestenwind wordt het 4 of 5 graden. In de nacht naar maandag temperaturen rond het vriespunt. Maandag verloopt nagenoeg droog, of er moet in het begin van de middag een bui vallen. De zon laat zich zo nu en dan even zien en bij een zwakke wind uit noordelijke richting, later draaiend naar west, wordt het 5 of 6 graden.

Op dinsdag is de invloed van een koude lagedrukgebied voorbij. Er stroomt zachtere lucht ons land binnen waarbij het 8 of 9 graden kan worden. Wel zijn er buien mogelijk. Op woensdag kan het 10 of misschien 11 graden worden. De zuidwestelijke wind is matig en gedurende de dag zijn er buien mogelijk.