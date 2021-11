Zondag veel bewolking en een bui, komende week rustig herfstweer

nieuws

De komende week wordt het rustig herfstweer waarbij de maximumtemperatuur rond de 10 graden ligt.

Zondag verloopt de dag grotendeels bewolkt, waarbij er zo nu en dan een korte opklaring mogelijk is. Verspreid over de dag zijn er buien mogelijk. Bij een matige tot stevige wind uit westelijke richting, windkracht 4 of 5, wordt het 10 graden. Ook maandag verloopt grotendeels bewolkt, waarbij er zo nu en dan een glimp van de zon mogelijk is. In de ochtend is er kans op een bui, in de middag blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 graden.

Vanaf dinsdag is het rustig herfstweer. Het blijft droog. Vaak is het bewolkt, hoewel de zon zich zo nu en dan ook laat zien. De maximumtemperaturen liggen rond de 10 of 11 graden.