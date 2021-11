Zondag geregeld zon maar ook kans op een bui, komende week grijs en koud

nieuws

Foto: Chris Bakker

De zon laat zich de komende werkweek maar weinig zien en zo nu en dan is er kans op een bui. In de nachten kan het dichtbij het vriespunt komen.

In de nacht van zaterdag op zondag draait de wind van het westen naar het noorden waarmee koudere lucht ons gebied binnen stroomt. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De zon laat zich geregeld zien, hoewel er ook kans is op een bui. In de nacht van zondag op maandag ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden.

Maandagochtend is er ruimte voor de zon maar al snel neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Met een zwakke wind uit noordoostelijke richting, later draaiend naar west, wordt het 8 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. In de ochtend kan er wat regen vallen, in de middag krijgt de zon wat ruimte. De temperatuur ligt dan rond de 9 graden.