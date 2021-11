Zondag bewolkt en droog, vanaf woensdag meer wind en toenemende neerslagkansen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan rustig en droog verlopen. Vanaf woensdag gaat de wind meer aanhalen en nemen ook de neerslagkansen toe.

Zondag verloopt nagenoeg bewolkt. Wellicht dat er in de middag een glimpje van de zon mogelijk is. De wind komt uit oost tot noordoostelijke richting en is zwak. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 9 graden. Ook maandag en dinsdag verlopen nagenoeg bewolkt, of de zon moet soms eens kortstondig tevoorschijn komen. Op maandag waait de wind uit het oosten, op dinsdag draait de wind naar het zuiden. De maximumtemperatuur ligt op beide dagen op 6 of 7 graden.

Vanaf woensdag nemen de kansen op regen toe en ook gaat het wat harder waaien. Het wordt dan 9 of 10 graden.