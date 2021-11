ZINN vreest afschaling zorg door corona onder personeel; mogelijk hulp nodig van familie en vrienden bewoners

nieuws

Foto: ZINN

Zorginstelling ZINN, met onder meer woonzorgcentra De Brink, De Es, De Dilgt, De Burcht, De Pelster en de Zuiderflat in haar beheer, vreest dat er binnen enkele weken nog slechts minimale zorg kan worden geboden. Volgens DvhN heeft de directie hier inmiddels melding van gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg.

De krant kreeg een brief in handen die ZINN stuurde aan contactpersonen van bewoners. Daarin zou staan dat het aantal besmettingen in verschillende locaties zo hoog is, onder zowel bewoners als het personeel, dat een toestroom van patiënten uit de vollopende ziekenhuizen voor een infarct gaat zorgen binnen de woonzorgcentra.

In de brief staat daarnaast dat ZINN niet uitsluit dat, als het zwarte scenario werkelijkheid wordt, er een beroep moet worden gedaan op de contactpersonen van de bewoners om te helpen bij de zorg voor de cliënten. ZINN benadrukt dat alle zeilen worden bijgezet om dit te voorkomen.