Ziekenhuizen Noord-Nederland schalen reguliere zorg opnieuw af

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De negen Noord-Nederlandse ziekenhuizen gaan in de komende dagen en weken de zorg voor coronapatiënten opschalen. Dat bekent, zo stelt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdagmiddag, dat de reguliere zorg opnieuw wordt afgeschaald.

Volgens het AZNN gaat het om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. “Per ziekenhuis zal worden bekeken hoeveel en welke zorg zal worden uitgesteld”, laat AZNN-woordvoerder Hennie Hoogeveen weten. “Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan.”

Het AZNN noemt de landelijke besmettingscijfers van de afgelopen dagen ‘verontrustend’. Op dit moment liggen er ruim 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan zo’n 270 op de IC. “Als de instroom van patiënten in dezelfde mate blijft stijgen, dan zijn er over twee weken meer dan 2.100 coronapatiënten die onze hulp nodig hebben”, zo stelt het AZNN. “Hiermee komen we landelijk in de volgende fase terecht, waarbij verdere opschaling van de klinische en IC-capaciteit voor Covidpatiënten moet plaatsvinden. Hiervoor is afgesproken dat alle ziekenhuizen coronacapaciteit op de IC en in de kliniek vrijmaken door reguliere zorg af te schalen.”

Volgens het AZNN beseffen de ziekenhuizen dat het opnieuw uitstellen van reguliere zorg een vervelende boodschap is, zeker voor mensen die al lang op een wachtlijst staan en nu mogelijk opnieuw te maken krijgen met uitstel van een behandeling. Hoogeveen: “Maar we moeten dit doen, om ervoor te zorgen dat we klaarstaan om de patiëntenstroom aan te kunnen en zodat de zorg toegankelijk blijft voor onze burgers.”