Zeldzame grauwe klauwier strijkt als broedvogel neer in de Hunzezone

Foto: Zeynel Cebeci - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73518593

De zeldzame grauwe klauwier is als broedvogel neergestreken in de Hunzezone. Het Groninger Landschap laat weten in haar nopjes te zijn.

De Hunzezone bevindt zich langs de voormalige loop van de Hunze, omgeven door bedrijventerreinen. Dankzij de inspanningen van wijlen Thies Dijkhuis bleef de Hunzezone een natuurstrook binnen de stadsgrenzen van Groningen. Afgelopen voorjaar is de zone geïnventariseerd op broedvogels. Dit werd uitgevoerd door directeur Margo Glastra van Het Groninger Landschap. Tussen het Winschoterdiep en het Eemskanaal werden in totaal 57 soorten vastgesteld als broedvogel. “Voor stedelijk groen is dat een verrassend hoog aantal”, laat Het Groninger Landschap weten. “Er is sprake van een grote variatie aan water-, riet-, struweel- en bosvogels.”

Rode Lijst

Onder de vogelsoorten zijn er acht soorten die op de Rode Lijst staan van bedreigde vogelsoorten. Eén van de soorten is de grauwe klauwier, een soort die nog niet eerder was vastgesteld als broedvogel binnen de stadsgrenzen. “Van groot belang voor de broedvogels blijken de diverse historische boerderijen en woningen in de Hunzezone, met veel oude bomen op hun erven.”

Hunzevisie 2030

Volgens Het Groninger Landschap toont de broedvogelinventarisatie aan dat een aaneengesloten natuurzone in stedelijk gebied van grote betekenis is. “Tussen het Eemskanaal en Boterdiep zou zich langs de oude loop van de Hunze een vergelijkbare zone kunnen ontwikkelen.” In de Hunzevisie 2030 schetst Het Groninger Landschap een eindbeeld waarbij een stromende Hunze weer een verbinding vormt tussen Hunzedal en Reitdiep en op die manier bijdraagt aan hoogwaardige natuur binnen de stadsgrenzen van Groningen.

Grauwe klauwier

De grauwe klauwier is een zangvogel die in Nederland en België te zien is tijdens het broedseizoen. De vogel is de kleinste van de in West-Europa voorkomende klauwieren. De zangvogel heeft een haaksnavel en poten met scherpe nagels. Hij vangt vooral grote insecten en, veel minder dan de grotere klauwieren, hagedissen, veldmuizen en kleine vogels.