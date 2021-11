Zeecafé geopend door bekende influencer: “Lang gekoesterde wens gaat in vervulling”

nieuws

Foto: Esmee Bartelink

Aan de Ulgersmaweg, bij de Zeecontainer, is maandagmiddag het Zeecafé geopend. De opening werd verricht door TV personality Louisa Janssen, haar man Rowan en hun zoontje Mikai.

“Het is echt geweldig en fantastisch verlopen vanmiddag”, vertelt woordvoerder Ivana de Haan enthousiast. “Door de ontwikkeling van het coronavirus hadden we er van tevoren geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat we bang waren dat er wellicht teveel mensen zouden komen. Maar het is heel goed gegaan.”

Café

Met de opening van het Zeepcafé gaat een wens in vervulling. “Je kunt gerust zeggen een lang gekoesterde wens. Bij de Zeecontainer, die gerund wordt door Natascha Snoek en haar man, kunnen minderbedeelden producten gratis afhalen. Al geruime tijd liep men met het idee rond om ook een café in te richten. Een café waar mensen even kunnen zitten, een kop koffie kunnen drinken en even gezellig kunnen kletsen. Het hele project liep wat vertraging op vanwege de hulp die gegeven is aan de vluchtelingen die opgevangen werden in Zoutkamp. Maar nu is het dan eindelijk zo ver. En de eerste reacties zijn heel positief. Wel denken we dat het concept nog even moet landen, maar we denken dat dit helemaal goed gaat komen.”

Limousine

Bij de opening werden verschillende klanten van de Zeecontainer in het zonnetje gezet. “Ze hebben meegedaan aan een prijsvraag en ze wisten dat ze gewonnen hadden, maar ze wisten niet waar de prijs uit bestond. Ze werden eerst naar een geheime locatie gebracht waar ze een meet & greet hadden met Louisa Janssen en haar gezin. Zij hebben een televisieprogramma ‘Eerste Hulp Bij Poetsen’ dat uitgezonden wordt op TLC en op Discovery Plus. Daarna is het hele gezelschap per limousine naar de Ulgersmaweg gegaan voor de grote opening.”

Kinderen in het zonnetje zetten

Volgens De Haan is het eindresultaat erg mooi geworden. “Als je het gebouw binnenstapt, dan loop je door een halletje en vervolgens is aan de rechterkant de zithoek ingericht.” De Haan vertelt verder dat er achter de schermen druk gewerkt wordt aan nog een project. “We zijn bezig met een inzamelingsactie waarbij we zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor een uitje voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Inmiddels hebben diverse sponsoren zich al bereid gevonden een helpende hand te bieden. Dat is toch fantastisch? Wat mij betreft wordt dat echt het standpunt van 2022, dat mensen wat willen doen voor een ander. Een samen gevoel.”