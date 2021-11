Workshop voederbietlampion maken in Noordelijk Scheepvaartmuseum

nieuws

Kinderen die dit jaar eens geen Pokémon-, Minecraft- of Fortnite-lampion willen voor Sint Martinus, kunnen dankzij het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor iets anders gaan.

Op zaterdag 6 november en woensdag 10 november kun kinderen hier zelf een voederbiet omtoveren tot een versierde lampion. Het museum zorgt tijdens deze workshop, voor de voederbieten en ander materiaal. Ook ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om mee te helpen.

Daarnaast kunnen kinderen die op 10 november meedoen aan de workshop, aansluitend meelopen in de Sint Martinusoptocht door de binnenstad. Die vindt plaats van 16.30-17.00 uur.

Deelname aan de workshop is gratis, maar er is wel een maximum aantal deelnemers. Aanmelden kan via het Noordelijke Scheepvaartmuseum.