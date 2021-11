Woonprotest succesvol verlopen: “Bal ligt nu bij de politiek” (foto’s)

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het woonprotest dat zondagmiddag in de binnenstad gehouden werd is succesvol verlopen. Dat laat de organisatie weten.

“Het is heel goed gegaan, het was een mooie demonstratie”, vertelt Marinus Jongman van de organisatie. “Onze schatting is dat er tussen de 750 en 1.000 mensen hebben meegelopen. Zijn we daar tevreden mee? Ja, absoluut. In de dag voorafgaand kregen we toch wel wat berichten binnen van mensen die vanwege de pandemie en de coronamaatregelen besloten hadden om thuis te blijven. Daarnaast zat het weer vanmiddag ook niet echt mee. Dat je dan toch nog zoveel mensen op de been krijgt is geweldig, en geeft denk ik ook heel goed de urgentie van dit probleem weer.”

Met de actie wordt er geprotesteerd tegen de lange wachttijden voor sociale huurwoningen, het grote tekort aan woningen en tegen de afbraak van de volkshuisvesting in Nederland. Eerder vonden er al acties plaats in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen. “De bal ligt nu bij de politiek. Met al deze acties hebben we een hele duidelijke boodschap verkondigd. We zien ook dat veel politieke partijen het met ons eens zijn. Het wordt nu tijd dat we die geluiden terug gaan zien in concrete resultaten. Dus in het te vormen regeerakkoord voor het nieuwe kabinet, maar ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Bij die gemeenteraadsverkiezingen wordt het ook heel belangrijk om goed te gaan kijken waar je op gaat stemmen.”

Het protest begon zondagmiddag op de Vismarkt waar verschillende toespraken werden gehouden. Daarna volgde er een protestmars door de binnenstad.