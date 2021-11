Woonprotest in Stad brengt honderden mensen op de been: “Wonen is een recht”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

In de binnenstad van Groningen vindt zondagmiddag een woonprotest plaats. De actie heeft enkele honderden mensen op de been gebracht.

Met de actie wordt er geprotesteerd tegen de lange wachttijden voor sociale huurwoningen, het grote tekort aan woningen en tegen de afbraak van de volkshuisvesting in Nederland. “Ik ben heel blij met de opkomst”, reageert Marinus Jongman van de organisatie. “Ik weet zeker dat een actie als deze het verschil kan maken, ook omdat eenzelfde protest ook in andere steden is geweest. Wij vinden het belangrijk dat de overheid in Den Haag maar ook de gemeente Groningen het beleid aan gaat passen. Het woonbeleid in Nederland, wij willen dat wonen weer wordt gezien als recht. Wat betekent dit nou, dat er voor iedereen een betaabare woning is, dat mensen niet het huis uit hoeven te worden gezet en dat er geen dakloosheid hoeft te bestaan in Nederand. Want het hoeft allemaal niet zo te gaan in zo’n welvarend land dat zoveel mensen geen huis kunnen krijgen.”

Volgens verslaggeefster Danja de Jonckheere hebben zich rond 14.00 uur verschillende organisaties verzameld op de Vismarkt, waaronder de jongeren van de SP, de PvdA, GroenLinks en de Groninger Studentenbond. Men draagt spandoeken bij zich waarop staat te lezen: ‘Wonen is een recht’ en ‘Onteigen huisjesmelkers’. Bij de actie houdt men zich aan de anderhalvemeterregel en worden er mondkapjes gedragen. De actie in Groningen wordt georganiseerd onder de noemer Woonstrijd. Eerder werd er al actie gevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De actie in Groningen begint met verschillende toespraken op de Vismarkt, waarna er een mars door de stad wordt gelopen.

Later meer.