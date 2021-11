Woningvoorraad Groningen blijft achter bij rest van het land

nieuws

Foto Andor Heij. Nijestee bouwde de flat Helix

In de provincie Groningen zijn er in de eerste negen maanden van dit jaar 1.652 woningen bij gekomen. De woningvoorraad steeg met een kleine 0,6 procent Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS.

VvE- en vastgoedbeheerder Parel Beheer komt tot deze conclusie door recentelijk verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder de loep te nemen. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad in Groningen 11,2 procent minder toe dan gemiddeld in Nederland.

Er kwamen in Groningen per 100.000 inwoners 281 woningen bij. Het gemiddelde voor Nederland bedraagt 317 woningen. Alleen in de provincies Zeeland, Friesland en Overijssel kwamen er afgezet naar het aantal inwoners minder woningen bij. De voorraad woningen steeg het snelst in de provincies Flevoland en Utrecht.