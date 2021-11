‘Wolken, wind en buitjes tijdens weekend; na maandag geen neerslag van betekenis meer’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag is de zon nog af en toe te zien, maar in de dagen daarna is het grijs boven Groningen en vallen er buien of buitjes. Dat voorspelt Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis zijn er vrijdag nog zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken en een enkel buitje in de loop van de dag: “Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind.” Zaterdag is de zon echter vrijwel niet meer te zien, zo stelt Kamphuis: “Dan is het grijs en valt er een drupje motregen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 11 graden.”

“Zondag is er veel bewolking en valt er een bui of een paar buitjes”, vervolgt de OOG-weerman. “Het wordt dan 12 graden. Na het weekend volgt maandag met wolken en een spatje regen. Dinsdag en woensdag is het droog en wordt het ongeveer 11 graden. De hele week lijkt er geen neerslag van enige betekenis te gaan vallen. Wel zijn wolkenvelden waarschijnlijk hardnekkig en is er kans op soms wat motregen.”