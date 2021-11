“Woensdag veel bewolking, vanaf zondag kans op lichte vorst in de nachten”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het rustig herfstweer. Vanaf vrijdag wordt het kouder waarbij er later kans is op lichte vorst in de nachten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er veel bewolking maar het blijft vrijwel overal droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3, wordt het 9 graden. Op donderdag valt er in de vroege ochtend een bui maar blijft het de rest van de dag droog. Er zijn flinke opklaringen en de maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden.”

“Op vrijdag is er eerst geregeld zon. Gaandeweg neemt de bewolking toe gevolgd door regen in de avond. In de nacht naar zaterdag is er kans op een natte vlok sneeuw. De wind uit het zuiden tot zuidwesten trekt aan naar vrij krachtig. De maximumtemperatuur ligt vrijdag rond de 5 graden. Op zaterdag is het overwegend droog en is het vrij rustig weer. Er is veel bewolking, maar zo nu en dan laat de zon zich even zien. Bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 of 4, wordt het dan 4 graden. Op zondag en maandag is er geregeld zon en blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt 6 graden en in de nachten is er kans op lichte vorst.”

