“Woensdag veel bewolking en onstuimig, volgende week kans op lichte vorst”

nieuws

Op lange termijn lijkt het er nog steeds op dat we te maken gaan krijgen met een wat winters intermezzo, waarbij het in de nachten tot lichte vorst kan komen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er veel bewolking en wordt het onstuimig”, vertelt Kamphuis. “De westenwind neemt rond het middaguur en in de middag toe naar windkracht 6 tot 7, langs de Wadden een westerstorm met windkracht 8 tot 9. Verder komen er zware windstoten voor, met name later in de ochtend en tijdens de middaguren. In de ochtend valt er wat lichte regen, aan het einde van de ochtend wordt het droog. In de middag neemt de kans op een felle bui met kans op een slag onweer, hagel en zware windstoten toe. Het wordt 8 of 9 graden. In de avond neemt de wind langzaam in kracht af.”

Donderdag en vrijdag

“Op donderdag is er veel bewolking en is de rust weder gekeerd. Wel is het bij 5 graden waterkoud. Tijdens het eerste deel van de dag is er kans op wat regen. In de nacht naar vrijdag een paar opklaringen waarbij de minima rond de 2 graden liggen. Op vrijdag valt er in de ochtend wat regen en ligt de maximumtemperatuur rond de 6 graden.”

Weekend en volgende week

Tijdens het weekend kan er op zaterdag in de loop van de dag vanuit het zuidoosten wat regen vallen. Het is opnieuw waterkoud bij maxima van 5 graden. Op zondag houdt het onbestendige en waterkoude weertype aan. Het wordt 5 graden en er valt soms wat regen. In de nacht naar maandag kans op lichte vorst. Begin volgende week lijkt het aan de vrij koude kant te verlopen, met in de nacht een graadje vorst en overdag enkele graden in de plus.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.