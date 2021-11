“Woensdag veel bewolking en 10 graden, in het weekend kans op motregen”

nieuws

De komende dagen gaan grotendeels bewolkt verlopen waarbij er nauwelijks ruimte is voor de zon. Wel blijft het grotendeels droog. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er eerst kans op mist”, meldt Kamphuis. “Overdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring. Het wordt 9 of 10 graden en het blijft overwegend droog. In de nacht naar donderdag zakt het kwik naar 2 of 3 graden en is er kans op grondvorst en mistbanken. Donderdag begint de dag met mist of nevel. Later op de dag is er veel bewolking met in de loop van de dag kans op een spatje motregen. Het wordt 9 graden en het zal waterkoud aanvoelen.”

“Op vrijdag is er opnieuw veel bewolking met in de middag wat regen. Ook dan wordt het 9 graden. In het weekend is het bewolkt en vaak droog. Soms kan er echter wat motregen vallen. Die kans lijkt vooral groot op zondag. Het waait stevig, windkracht 4 uit westelijke richting, en het wordt 11 of 12 graden. Na het weekend is het eerst vaak droog maar in de loop van de week gaat het weer regenen. De temperaturen schommelen rond de 11 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.