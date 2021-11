“Woensdag overwegend bewolkt met later lichte regen, in het weekend een stevige oostenwind”

nieuws

De komende dagen is het rustig herfstweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat komend weekend de wind naar het oosten draaien en wordt het waterkoud.

“Woensdagochtend is er veel bewolking, maar klaart het zo nu en dan ook even op”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt de bewolking dikker, later gevolgd door lichte regen. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2, wordt het 11 graden. Op donderdag is het overwegend bewolkt en valt er soms wat motregen. Met 13 graden is het dan zacht herfstweer.”

“Op vrijdag is er geregeld zon, maar neemt de bewolking later op de dag toe gevolgd door wat lichte regen. De maximumtemperatuur ligt op 9 of 10 graden. Op zaterdag krijgt de zon wat ruimte, hoewel er ook vrij veel bewolking is. Het wordt 9 of 10 graden. Op zondag is het grijs en steekt er een stevige oostenwind op. Het is dan waterkoud bij 8 of 9 graden.”

