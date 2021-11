“Woensdag eerst regen daarna zon, vanaf volgende week kouder en kans op lichte vorst”

nieuws

De komende dagen is er kans op wat regen, maar laat de zon zich ook regelmatig zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdagochtend is er eerst veel bewolking en valt er wat regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het droog en laat de zon zich geregeld zien. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 10 of 11 graden. Op donderdag is het grijs met vooral later op de dag kans op wat motregen. Het wordt dan 11 graden.”

“Op vrijdag is er opnieuw veel bewolking en steekt er een matige tot vrij krachtige westelijke wind op. Wellicht dat later op de dag de zon even doorbreekt. Bij 13 graden is het zacht. Op zaterdag is het grijs en kan er wat motregen vallen bij 12 graden. Op zondag zijn de veranderingen klein, maar vanaf maandag stroomt er vanuit het noorden koudere lucht het land binnen en zwakt het kwik tot onder de 10 graden. Wel keert de zon dan terug. Ook de nachten worden kouder met misschien wel wat lichte (grond)vorst.”