Winst voor PKC’83, ON gelijk en VVG verliest

sport

Foto Martijn Minnema. PKC'83 - Drachtster Boys

In de zaterdag eerste klasse E won PKC’83 in een spectaculair duel van Drachtster Boys, nam Oranje Nassau een punt mee bij de koploper en ging VV Groningen voor de derde keer op rij onderuit.

Door Martijn Minnema

PKC’83 kende een beroerde start in het thuisduel tegen Drachtster Boys, al na vier minuten keek het tegen een 0-1 achterstand aan en na twintig minuten stonden de gasten zelfs op een verdiende 0-2 voorsprong.

Behoudens een kans voor Davy Wilkens die één op één op de keeper stuitte wist PKC’83 zich voor rust weinig te creëren. De Drachtsters leken dan ook met een comfortabele voorsprong aan de thee te kunnen. Niks bleek minder waar, in de laatste minuut van de eerste helft bracht Kevin Bakels de spanning terug en uiteindelijk ging Drachtster Boys zelfs niet met een voorsprong de rust in, want amper een minuut na de 1-2 schoot Bakels op aangeven van Simon Schreiber de 2-2 ook nog binnen.

Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht en vielen de goals eveneens vlot achter elkaar. Na een uur zette Handrit Hoxhaj PKC op 3-2, drie minuten was het alweer gelijk en weer een minuut later kopte man van de wedstrijd Kevin Bakels vallend de 4-3 binnen, zijn derde.

In het laatste kwart viel Drachtster Boys aan en counterde PKC’83, dat kreeg de beste kansen en liet na de wedstrijd definitief te beslissen en zwijnde toen Drachtster Boys een vrije kopkans niet wist te benutten. Daardoor bleef het bij 4-3 in een spektakelstuk met een hoofdrol voor Kevin ‘de Tank’ Bakels, de geblokte fysiek sterke spits was goud waard voor PKC’83.

Oranje Nassau ging op bezoek bij de nog ongeslagen koploper d’Olde Veste ’54 en speelde daar met 1-1 gelijk. Ruendel Martina zette ON tien minuten na rust op 0-1, in de 68′ minuut kwam Olde Veste langszij. In de slotfase was er nog rood voor Tim Deelen na een harde overtreding.

VV Groningen verloor voor de derde keer op rij en net als bij de vorige drie nederlagen kwam het eerst op voorsprong. Jordie Kallie zette VVG bij Broekster Boys op 0-1 maar nog voor rust was het 2-1 voor de thuisploeg. Na een uur werd het 3-1 en in de slotminuut moest VVG ook nog de 4-1 slikken.

PKC’83 staat met 16 uit 8 gedeeld tweede op vier punten van de koploper, ON staat zevende en VVG negende, beide met 9 uit 8.

In de tweede klasse J ging de wedstrijd van koploper Gorecht tegen DESZ niet door.

The Knickerbockers verloor het degradatieduel in en tegen Elim met 3-1. Bij rust was het al 2-0, Sander Stokman deed 20 minuten voor tijd iets terug maar tien minuten later besliste Elim het duel met de 3-1. The Knickerbockers staat nu twaalfde.